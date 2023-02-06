ВСУ используют все возможности для обороны Бахмута – Сырский
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию, которая разворачивается на Бахмутском направлении.
Так, он отметил, что Бахмутский район и сам город готовились к обороне заранее.
– Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу. Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратила этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла свою смерть не одна тысяча врагов, – рассказал Сырский.
Он добавил, что ВСУ используют все возможности – как инженерные, так и природные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника.
Источник: Military Media Center