Февраль, 06 в 13:54

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию, которая разворачивается на Бахмутском направлении.

Так, он отметил, что Бахмутский район и сам город готовились к обороне заранее.

– Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу. Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратила этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла свою смерть не одна тысяча врагов, – рассказал Сырский.

Он добавил, что ВСУ используют все возможности – как инженерные, так и природные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника.

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