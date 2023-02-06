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Факти / Світ

ЗСУ використовують усі можливості для оборони Бахмуту – Сирський

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, Герой України, генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував ситуацію, яка розгортається наразі на Бахмутському напрямку. 

Так, він зазначив, що Бахмутський район та саме місто готувались до оборони завчасно. 

– Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога. Продумана система інженерних загороджень, які у поєднанні з природним ландшафтом перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів, – розповів Сирський.

Він додав, що ЗСУ використовують усі можливості – як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника.

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Джерело: Military Media Center

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