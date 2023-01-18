Игорь Клименко назначен исполняющим обязанности главы МВД

Январь, 18 в 15:30

Исполнять обязанности министра внутренних дел будет глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел, – сообщил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

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Утром 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. В результате катастрофы погибли 16 человек, в том числе трое детей.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

СБУ рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Источник: Денис Шмыгаль