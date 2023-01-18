Игорь Клименко назначен исполняющим обязанности главы МВД
Исполнять обязанности министра внутренних дел будет глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел, – сообщил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.
Утром 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. В результате катастрофы погибли 16 человек, в том числе трое детей.
На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.
СБУ рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
Источник: Денис Шмыгаль