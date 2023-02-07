Схватила обувь, куртку и разбудила соседей: как украинка спасалась во время землетрясения в Турции
Украинка Мария, которая живет и работает в Газиантепе, ставшим одним из эпицентров землетрясения в Турции, рассказала о пережитом.
В разговоре с BBC, она вспоминает, что ночью проснулась в 4 утра от того, что “квартира ходит ходуном”.
– На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение, – рассказала она.
Отмечается, что дом, где живет Мария, уцелел, только в квартире пошли трещины. Однако в городе есть разрушения.
Женщина рассказывает, что на работе, где трудится женщина, регулярно организовуют тренинги, как себя вести в случае землетрясения. Главный совет – выйти из здания на открытую местность.
Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Вместе с ними на улицу выбегали люди из близлежащих домов.
Она вспоминает, что “дом трясло, как коробку с конфетами”.
Женщина говорит, что люди выбегали в панике. Те, у кого были автомобили, уезжали. Так ее знакомая с детьми уехала прямо в чистое поле.
По словам украинки, было две мощные волны землетрясения. Третья была несколько слабее. В перерыве между тряской она успела забежать в квартиру за мобильным телефоном и документами.
– Все люди стояли в парке возле нас. Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и смс-рассылке, — рассказывает Мария.
Землетрясения в этом регионе не редкость, ведь Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.
За время своего пребывания в Турции Мария пережила несколько землетрясений, но они были незначительными.
Один из домов рухнул неподалеку от места ее работы. Также о разрушенных домах рассказывали ее знакомые.
В квартире Марии отсутствует электроснабжение, в то же время газ и вода есть.