Февраль, 07 в 15:01

Украинка Мария, которая живет и работает в Газиантепе, ставшим одним из эпицентров землетрясения в Турции, рассказала о пережитом.

В разговоре с BBC, она вспоминает, что ночью проснулась в 4 утра от того, что “квартира ходит ходуном”.

– На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение, – рассказала она.

Отмечается, что дом, где живет Мария, уцелел, только в квартире пошли трещины. Однако в городе есть разрушения.

Сейчас смотрят Женщина рассказывает, что на работе, где трудится женщина, регулярно организовуют тренинги, как себя вести в случае землетрясения. Главный совет – выйти из здания на открытую местность. Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Вместе с ними на улицу выбегали люди из близлежащих домов. Она вспоминает, что “дом трясло, как коробку с конфетами”. Женщина говорит, что люди выбегали в панике. Те, у кого были автомобили, уезжали. Так ее знакомая с детьми уехала прямо в чистое поле. По словам украинки, было две мощные волны землетрясения. Третья была несколько слабее. В перерыве между тряской она успела забежать в квартиру за мобильным телефоном и документами. – Все люди стояли в парке возле нас. Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и смс-рассылке, — рассказывает Мария. Землетрясения в этом регионе не редкость, ведь Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Читайте Жертвами мощного землетрясения в Турции и Сирии стали уже более 5 тыс. человек За время своего пребывания в Турции Мария пережила несколько землетрясений, но они были незначительными. Один из домов рухнул неподалеку от места ее работы. Также о разрушенных домах рассказывали ее знакомые. В квартире Марии отсутствует электроснабжение, в то же время газ и вода есть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter