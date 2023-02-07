Лютий, 07 в 15:01

Українка Марія, яка живе та працює у Газіантепі, що стало одним з епіцентрів землетрусу у Туреччині, розповіла про пережите.

У розмові з ВВС вона згадує, що вночі прокинулася о 4 ранку від того, що “квартира ходить ходуном”.

– На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус, – розповіла вона.

Зазначається, що будинок, в якому мешкає Марія, вцілів, лише в квартирі пішли тріщини. Проте у місті є суттєві руйнування.

Зараз дивляться Жінка розповідає, що на роботі, де вона працює, регулярно організовують тренінги, як поводитися у разі землетрусу. Основна порада – вийти з будівлі на відкриту місцевість. Тож Марія схопила взуття та куртку і розбудила своїх сусідів з цокольного поверху. Разом з ними на вулицю вибігали люди з прилеглих будинків. Вона згадує, що “будинок трусило, як коробку з цукерками”. Жінка каже, що люди вибігали в паніці. Ті, у кого були автомобілі, виїжджали. Так, її знайома з дітьми виїхала просто в чисте поле. За словами українки, було дві потужні хвилі землетрусу. Третя була дещо слабша. У перерві між трусінням вона встигла забігти в квартиру по мобільний телефон та документи. – Усі люди стояли в парку біля нас. Через три години ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку, – розповідає Марія. Землетруси у цьому регіоні не рідкість, адже Туреччина розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі. Читайте Жертвами потужного землетрусу у Туреччині та Сирії стали вже понад 5 тис. людей За час свого перебування в Туреччині Марія вже пережила кілька землетрусів, але вони були незначні. Один з будинків завалився неподалік від місця її роботи. Також про зруйновані будинки розповідали її знайомі. У квартирі Марії відсутнє електропостачання, водночас газ і вода є.

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