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Факты / Україна

Украинские военные уничтожили российский СУ-25 и ударили по позициям ЗРК — Генштаб

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
спалений російський танк, український солдат
Фото: Генштаб ВСУ

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство России, отказаться от украинского в письменной форме.

Тем, кто не соглашается, угрожают увольнением с работы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 7 февраля.

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Сообщается также, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям ЗРК.

Наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа Орлан.

В течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам Очакова на Николаевщине и Антоновке в Херсонской области.

В Генштабе предупреждают, что на всей территории Украины остается высокой угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов.

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Источник: Генштаб ВСУ
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