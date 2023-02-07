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Факти / Україна

Українські військові знищили російський СУ-25 та вдарили по позиціях ЗРК – Генштаб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
спалений російський танк, український солдат
Фото: Генштаб ЗСУ

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники примушують працівників державних установ, які отримали громадянство Росії, відмовитись від українського у письмовій формі.

Тим, хто не погоджується, погрожують звільненням з роботи.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 7 лютого.

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Повідомляється також, що авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях ЗРК.

Наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу Орлан.

Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області.

У Генштабі попереджають, що по всій території України залишається високою загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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