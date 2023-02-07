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РФ пытается продавить оборону под Бахмутом и Лиманом, но терпит большие потери — Сухопутные войска ВСУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ пытается продавить оборону под Бахмутом и Лиманом, но терпит большие потери — Сухопутные войска ВСУ

Россия пытается наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях и хочет продавить оборону Украины, но несут большие потери.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

— На подступах к Бахмуту наши военные проявляют большую выдержку и профессионализм, что сковывает действия противника и приносит огромные потери для российских оккупантов в человеческой силе. Благодаря профессиональным действиям наших защитников российские захватчики не могут прорвать оборону Бахмута, – рассказали в Сухопутных войсках.

Отмечается, что 7 февраля командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил подразделения на востоке Украины, где украинские бойцы держат оборону на самых тяжелых направлениях.

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Сырский поговорил с командирами подразделений, ознакомился с оперативной ситуацией, особенностями действий войск РФ на определенных направлениях и дал рекомендации, как улучшить оперативную ситуацию так, чтобы враг понес наибольшие потери.

Кроме того, он наградил бойцов за мужество, храбрость и смекалку, проявленные во время столкновений с оккупантами.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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