Будут ли выключать свет весной: ответ Минэнерго

Февраль, 08 в 23:05

Весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления, однако будут ли действовать графики отключения света, будет зависеть от действий РФ.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго пояснил, что в теплое время года потребление электроэнергии меньше, из-за чего и снижаются риски отключения света. Также он говорит, что весной будет легче и быстрее восстанавливать поврежденные объекты, что повлияет на рост генерации в системе.

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– К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления, – сказал Галущенко.

На вопрос о прогнозах, когда не будут вводиться веерные отключения, Галущенко ответил: