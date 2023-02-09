Будут ли выключать свет весной: ответ Минэнерго
Весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления, однако будут ли действовать графики отключения света, будет зависеть от действий РФ.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Глава Минэнерго пояснил, что в теплое время года потребление электроэнергии меньше, из-за чего и снижаются риски отключения света. Также он говорит, что весной будет легче и быстрее восстанавливать поврежденные объекты, что повлияет на рост генерации в системе.
– К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления, – сказал Галущенко.
На вопрос о прогнозах, когда не будут вводиться веерные отключения, Галущенко ответил:
— Я бы не хотел прогнозировать, во многих случаях это зависит от тех ударов, которые будут или не будут по энергосистеме.