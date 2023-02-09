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Факты / Україна

Будут ли выключать свет весной: ответ Минэнерго

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Будут ли выключать свет весной: ответ Минэнерго
Фото: Pexels

Весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления, однако будут ли действовать графики отключения света, будет зависеть от действий РФ.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго пояснил, что в теплое время года потребление электроэнергии меньше, из-за чего и снижаются риски отключения света. Также он говорит, что весной будет легче и быстрее восстанавливать поврежденные объекты, что повлияет на рост генерации в системе.

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– К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления, – сказал Галущенко.

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На вопрос о прогнозах, когда не будут вводиться веерные отключения, Галущенко ответил:

— Я бы не хотел прогнозировать, во многих случаях это зависит от тех ударов, которые будут или не будут по энергосистеме.

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