Февраль, 08 в 21:49

В Украине возросло потребление электроэнергии из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

Лимиты потребления не доводились до Запорожской, Донецкой и Николаевской областей, где 8 февраля планировалось провести измерения фактического потребления.

Действующие актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 9 февраля 2023 года – далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Какие действуют актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 8 февраля 2023 года — далее в материале Фактов ICTV.

Киев — график отключения света

Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленные НЭК Укрэнерго, позволяют применять отключения электричества по графику.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

На 9 февраля НЭК Укрэнерго довело лимит по мощности в Полтавской области с разбивкой по часам. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Если позволит потребление, Полтаваоблэнерго сможет применять одну очередь.

Одесская область

В Одессе продолжают ликвидировать последствия аварии на высоковольтной сети. По данным Укрэнерго, ситуация пока понемногу улучшается. Однако в городе и области до сих пор действуют аварийные отключения света.

Днепропетровская область

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Запорожская область

В Запорожской области 9 февраля не планируют отключать свет в течение всего дня, анонсировали в НЭК Укрэнерго, сообщает ПАТ Запорожьеоблэнерго.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 6 до 12 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.