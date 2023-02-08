Улучшение ситуации на Одесчине и Запорожье со светом весь день: графики облэнерго на 9 февраля
В Украине возросло потребление электроэнергии из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.
Лимиты потребления не доводились до Запорожской, Донецкой и Николаевской областей, где 8 февраля планировалось провести измерения фактического потребления.
Действующие актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 9 февраля 2023 года – далее в материале Фактов ICTV.
Какие действуют актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 8 февраля 2023 года — далее в материале Фактов ICTV.
Киев — график отключения света
Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленные НЭК Укрэнерго, позволяют применять отключения электричества по графику.
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
На 9 февраля НЭК Укрэнерго довело лимит по мощности в Полтавской области с разбивкой по часам. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
Если позволит потребление, Полтаваоблэнерго сможет применять одну очередь.
Одесская область
В Одессе продолжают ликвидировать последствия аварии на высоковольтной сети. По данным Укрэнерго, ситуация пока понемногу улучшается. Однако в городе и области до сих пор действуют аварийные отключения света.
Днепропетровская область
Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.
Запорожская область
В Запорожской области 9 февраля не планируют отключать свет в течение всего дня, анонсировали в НЭК Укрэнерго, сообщает ПАТ Запорожьеоблэнерго.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.
Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 6 до 12 февраля включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Другие области — график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.