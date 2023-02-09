В Гвардию наступления через сайт уже подано 10,5 тыс. заявок и 6,5 тыс. через центры админуслуг — Клименко

Февраль, 08 в 22:17

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что большое количество патриотически настроенных украинцев подают заявки на службу в бригадах Гвардии наступления.

– Через сайт подали заявку около 10,5 тыс. человек, через центры предоставления услуг – 6,5 тыс. человек, также мы приняли более 3,5 тыс. звонков по телефону горячей линии. У нас сегодня большое количество патриотически настроенных людей, идейно желающих защищать наше государство с оружием в руках, не на диванах, — сообщил министр в среду вечером в эфире Єдиних новин.

При этом он отметил, что среди добровольцев – не только молодые мужчины.

— Средний возраст кандидатов на вступление в эти бригады сегодня составляет 33 года, — уточнил глава МВД.

По словам Клименко, самому старшему мужчине, изъявившему желание вступить в Гвардию наступления, 69 лет.

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– Конечно, мы не можем его взять, но есть и такие примеры, – говорит министр.

Он объяснил, что возрастной ценз кандидата составляет примерно 55 лет, в зависимости от того, является ли человек бывшим военным или гражданским.

Также глава МВД рассказал, что среди зарегистрированных – 600 женщин, которые “смогут работать в разных подразделениях – и в медицинских, и в логистических, и в разведывательной бригаде”.