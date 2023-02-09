До Гвардії наступу через сайт вже подано 10,5 тис. заявок та 6,5 тис. через центри адмінпослуг – Клименко

Лютий, 08 в 22:17

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що велика кількість патріотично налаштованих українців подають заявки на службу у бригадах Гвардії наступу.

– Через сайт подали заявку близько 10,5 тис. осіб, через центри надання послуг – 6,5 тис. осіб, також ми прийняли понад 3,5 тис. дзвінків по телефону гарячої лінії. У нас сьогодні велика кількість патріотично налаштованих людей, які ідейно хочуть захищати нашу державу зі зброєю в руках, не на диванах, – повідомив міністр у середу ввечері в ефірі Єдиних новин.

При цьому він зазначив, що серед добровольців – не лише молоді чоловіки.

– Середній вік кандидатів на вступ до цих бригад на сьогодні становить 33 роки, – уточнив глава МВС.

За словами Клименка, найстаршому чоловікові, який виявив бажання вступити до Гвардії наступу, 69 років.

Зараз дивляться

– Звичайно, ми не можемо його взяти, але є й такі приклади, – каже міністр.

Він пояснив, що віковий ценз кандидата становить приблизно 55 років, залежно від того, хто підписує контракт – колишня військова чи цивільна людина.

Тепер призовники з 27 років мають з’являтися на призовні ділянки для медогляду: постанова Кабміну.

Також голова МВС розповів, що серед зареєстрованих – 600 жінок, які “зможуть працювати в різних підрозділах – і в медичних, і в логістичних, і в розвідувальній бригаді”.