Февраль, 02 в 17:47

Призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть на призывные участки для медосмотра.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №92 от 1 февраля.

Документ, в частности, предусматривает оповещение призывников, достигших 27 лет, для их прибытия на призывные участки для проведения медицинского осмотра.

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Согласно постановлению, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, но на призывные комиссии в районах (городах) возлагается:

организация и проведение медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета;

направление призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Соответствующие изменения внесены в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников по контракту.