Февраль, 08 в 13:43

Днем 8 февраля российские войска обстреляли село Варваровка и город Волчанск Харьковской области.

По селу в Чугуевском районе оккупанты ударили около 11:00.

Из-за обстрела в этом населенном пункте ранения получили двое гражданских — 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.

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В полдень оккупанты атаковали уже Волчанск.

Сначала стало известно, что осколками ранен 52-летний сотрудник облэнерго.

Впоследствии в областном центре экстренной медицинской помощи сообщили, что среди пострадавших есть и десятилетний мальчик.

Ребенок был госпитализирован с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов