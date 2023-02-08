Среди раненых – ребенок: россияне обстреляли Харьковскую область
Днем 8 февраля российские войска обстреляли село Варваровка и город Волчанск Харьковской области.
По селу в Чугуевском районе оккупанты ударили около 11:00.
Из-за обстрела в этом населенном пункте ранения получили двое гражданских — 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.
В полдень оккупанты атаковали уже Волчанск.
Сначала стало известно, что осколками ранен 52-летний сотрудник облэнерго.
Впоследствии в областном центре экстренной медицинской помощи сообщили, что среди пострадавших есть и десятилетний мальчик.
Ребенок был госпитализирован с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.
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Источник: Олег Синегубов