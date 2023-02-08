Серед поранених – дитина: росіяни обстріляли Харківщину
Удень 8 лютого російські війська обстріляли село Варварівка та місто Вовчанськ Харківської області.
По селу в Чугуївському районі окупанти вдарили близько 11:00.
Через обстріл у цьому населеному пункті поранення дістали двоє цивільних – 69-річний чоловік та 66-річна жінка.
Опівдні окупанти атакували вже Вовчанськ.
Спершу стало відомо, що осколками поранено 52-річного співробітника обленерго.
А вже згодом в обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що серед постраждалих є й десятирічний хлопчик.
Дитину госпіталізували з осколковими пораненнями в стані середньої важкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.
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Джерело: Олег Синєгубов