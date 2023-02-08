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Факты / Україна

В небе – беспилотники: в Днепропетровской области раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
В небе – беспилотники: в Днепропетровской области раздаются взрывы

Днем 8 февраля в Днепропетровской области раздаются взрывы.

По данным местных сообществ, в небе над регионом были зафиксированы вражеские беспилотники.

Как сообщил городской глава Каменского Андрей Белоусов, по предварительной информации, в области сработала противовоздушная оборона.

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– По состоянию на данный момент данных о разрушениях или пострадавших не поступало, – отметил Андрей Белоусов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Белоусов

Фото: Днепр областной

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