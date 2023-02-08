В небе – беспилотники: в Днепропетровской области раздаются взрывы
Днем 8 февраля в Днепропетровской области раздаются взрывы.
По данным местных сообществ, в небе над регионом были зафиксированы вражеские беспилотники.
Как сообщил городской глава Каменского Андрей Белоусов, по предварительной информации, в области сработала противовоздушная оборона.
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– По состоянию на данный момент данных о разрушениях или пострадавших не поступало, – отметил Андрей Белоусов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Андрей Белоусов
Фото: Днепр областной