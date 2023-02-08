У небі – безпілотники: у Дніпропетровській області лунають вибухи

Лютий, 08 в 12:19

Удень 8 лютого в Дніпропетровській області лунають вибухи.

За даними місцевих спільнот, у небі над регіоном було зафіксовано ворожі безпілотники.

Як повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов, за попередньою інформацією, в області спрацювала протиповітряна оборона.

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– Станом на цю хвилину даних про руйнування чи постраждалих не надходило, – зазначив Андрій Білоусов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Білоусов

Фото: Дніпро обласний