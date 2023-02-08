Февраль, 08 в 8:54

Ночью в объект гражданской промышленности в центре Харькова попали четыре вражеских ракеты.

Разрушены здания и масштабный пожар: что известно о ночном ударе РФ по Харькову / 3 фотографии

Там разрушены здания и вспыхнул масштабный пожар.

Также пришлись удары в землю на территории центрального парка имени Горького.

Сейчас смотрят Разрушены здания и масштабный пожар: что известно о ночном ударе РФ по Харькову / 3 фотографии По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, предположительно, обстреляли город оккупанты из зенитно-ракетного комплекса С-300. – К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается, – сообщил глава области. Как сообщила ведущему Андрею Ковальскому в эфире общенационального телемарафона корреспондентка Вікна-Новини Мария Малевская, такого массированного обстрела Харькова не было около полугода. Сама Мария Малевская 7 февраля около 23:00 насчитала шесть взрывов. Источник: Олег Синегубов Фото: Олег Синегубов, Игорь Терехов

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