Разрушены здания и масштабный пожар: что известно о ночном ударе РФ по Харькову
Ночью в объект гражданской промышленности в центре Харькова попали четыре вражеских ракеты.
Там разрушены здания и вспыхнул масштабный пожар.
Также пришлись удары в землю на территории центрального парка имени Горького.
По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, предположительно, обстреляли город оккупанты из зенитно-ракетного комплекса С-300.
– К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается, – сообщил глава области.
Как сообщила ведущему Андрею Ковальскому в эфире общенационального телемарафона корреспондентка Вікна-Новини Мария Малевская, такого массированного обстрела Харькова не было около полугода.
Сама Мария Малевская 7 февраля около 23:00 насчитала шесть взрывов.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов, Игорь Терехов