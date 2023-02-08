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Факты / Україна

Разрушены здания и масштабный пожар: что известно о ночном ударе РФ по Харькову

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Харкова 8 лютого 2023

Ночью в объект гражданской промышленности в центре Харькова попали четыре вражеских ракеты.

Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Разрушены здания и масштабный пожар: что известно о ночном ударе РФ по Харькову / 3 фотографии

Там разрушены здания и вспыхнул масштабный пожар.

Также пришлись удары в землю на территории центрального парка имени Горького.

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Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Обстріл Харкова 8 лютого 2023
Разрушены здания и масштабный пожар: что известно о ночном ударе РФ по Харькову / 3 фотографии

По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, предположительно, обстреляли город оккупанты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

– К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается, – сообщил глава области.

Как сообщила ведущему Андрею Ковальскому в эфире общенационального телемарафона корреспондентка Вікна-Новини Мария Малевская, такого массированного обстрела Харькова не было около полугода.

Сама Мария Малевская 7 февраля около 23:00 насчитала шесть взрывов.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег СинегубовИгорь Терехов

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