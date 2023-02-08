От 6 до 10 ракет С-300: оккупанты обстреляли центр Харькова
Российские войска обстреливают Харьков и область.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары, — написал он.
Начальник ОВА призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии Синегубов добавил, что в результате попадания вражеских ракет было зафиксировано в центральной части Харькова.
— Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет, — сообщил он.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил глава ОВА.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что со стороны россиян было зафиксировано шесть ударов.
— Шесть “прилетов” по Харькову. Пока имеем подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города, — написал он.
Городской голова также сообщил, что в результате атаки оккупантов на месте одного из прилетов начался пожар.