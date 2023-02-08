Российские войска обстреливают Харьков и область.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары, — написал он.

Начальник ОВА призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

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Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии Синегубов добавил, что в результате попадания вражеских ракет было зафиксировано в центральной части Харькова.

— Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет, — сообщил он.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил глава ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что со стороны россиян было зафиксировано шесть ударов.

— Шесть “прилетов” по Харькову. Пока имеем подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города, — написал он.

Городской голова также сообщил, что в результате атаки оккупантов на месте одного из прилетов начался пожар.