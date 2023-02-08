Уночі в об’єкт цивільної промисловості в центрі Харкова влучили чотири ворожі ракети.

Зруйновані будівлі та масштабна пожежа: що відомо про нічний удар РФ по Харкову / 3 фотографии

Там зруйновано будівлі та спалахнула масштабна пожежа.

Також зафіксовані удари в землю на території центрального парку імені Горького.

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Зруйновані будівлі та масштабна пожежа: що відомо про нічний удар РФ по Харкову / 3 фотографии

За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, імовірно, обстріляли місто окупанти із зенітно-ракетного комплексу С-300.

– На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває, – повідомив очільник області.

Як повідомила ведучому Андрію Ковальському в ефірі загальнонаціонального телемарафону кореспондентка Вікна-Новини Марія Малевська, такого масованого обстрілу Харкова не було близько пів року.

Сама Марія Малевська 7 лютого близько 23:00 нарахувала шість вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов, Ігор Терехов