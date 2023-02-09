Более 600 чиновников Минобороны и ВСУ привлечены к ответственности после аудитов – Резников
Более 600 чиновников Министерства обороны и Вооруженных сил Украины были привлечены к ответственности по результатам аудитов в 2022 году.
Об этом отчитался на своей официальной Facebook-странице министр обороны Украины Алексей Резников.
– 621 – именно столько должностных лиц из числа Вооруженных сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году, — отметил он.
По словам Резникова, 497 должностных лиц привлечены к материальной ответственности, а 124 человека – к дисциплинарной ответственности.
Министр заверил, что в случае установления нарушения все материалы аудитов своевременно передавались правоохранительным органам.
– Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, – несут и будут нести ответственность, – подчеркнул Резников.
Как известно, недавно вокруг Министерства обороны разгорелся “пищевой” скандал, касавшийся закупки продуктов для военнослужащих ВСУ. В ведомстве произошел ряд увольнений, правоохранители сообщили о подозрении бывшим чиновникам министерства.
Алексей Резников признал проблемы и анонсировал реформы, в частности, в системе закупок. По его словам, Минобороны будет работать на двух направлениях для предотвращения коррупции: перезагрузит антикоррупционное управление и создаст общественный антикоррупционный совет.
Источник: Facebook-страница Алексея Резникова