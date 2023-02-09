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Факти / Україна

Понад 600 посадовців Міноборони та ЗСУ притягнуто до відповідальності після аудитів – Резніков

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Понад 600 посадовців Міністерства оборони та Збройних сил України були притягнуті до відповідальності за результатами аудитів у 2022 році.

Про це відзвітував на своїй офіційній Facebook-сторінці міністр оборони Олексій Резніков.

– 621 – саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року, – зазначив він.

За словами Резнікова, 497 посадовців притягнуто до матеріальної відповідальності, а 124 особи – до дисциплінарної відповідальності.

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Міністр запевнив, що в разі встановлення порушення всі матеріали аудитів своєчасно передавались до правоохоронних органів.

– Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність, – наголосив Резніков.

Як відомо, нещодавно довкола Міністерства оборони розгорівся “харчовий” скандал, який стосувався закупівлі продуктів для військовослужбовців ЗСУ. У відомстві відбулася низка звільнень, правоохоронці повідомили про підозру колишнім посадовцям міністерства.

Олексій Резніков визнав проблеми та анонсував реформи, зокрема в системі закупівель. За його словами, Міноборони працюватиме на двох напрямах для запобігання корупції: перезавантажить антикорупційне управління та створить громадську антикорупційну раду.

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Джерело: Facebook-сторінка Олексія Резнікова

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