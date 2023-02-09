Февраль, 09 в 1:44

Великобритания готова предоставить Украине оборонный пакет с дальнобойным оружием.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с британским премьером Риши Сунаком.

— Имеем сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал — Украины и Великобритании, — что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе, — сказал Зеленский.

Он добавил, что визит в Соединенное Королевство стал чрезвычайно результативным.

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— Я благодарю Премьер-министра Сунака за понимание наших потребностей, за очень точные советы и за решения, которые помогут украинским воинам стать еще крепче. Спасибо Его Величеству Королю за сегодняшнюю встречу, за наш разговор. Спасибо всем членам парламента Великобритании, которые во время моего обращения абсолютно четко дали понять, что Британия никогда не предаст свой смелый дух. И я благодарю каждого и каждую в Соединенном Королевстве, кто сегодня был на улицах Лондона — мы все это видели — с украинскими флагами и кто уделил внимание нашему визиту, — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня хорошо видно, что Украина и Великобритания становятся настоящими союзниками.

— Мы подписали с господином Премьер-министром Декларацию единства — документ, фиксирующий принципы нашего взаимодействия и взаимоподдержки. Союзнического взаимодействия и взаимоподдержки. Это новый уровень отношений, — рассказал Глава государства.

Кроме того, Зеленский добавил, что стороны констатировали достигнутый уровень безопасности, санкционного, политического и экономического сотрудничества и определили, как дальше будут укрепляться позиции двух государств.

— Я хочу отдельно поблагодарить лично тебя, Риши, и всю Британию за готовность работать вместе с нами для полной реализации украинской формулы мира. И именно отсюда я хочу сказать всем нашим воинам, каждому украинскому солдату, сержанту, офицеру и генералу: государство делает и сделает все, чтобы у наших защитников на передовой был максимум возможностей. Максимум, которым сегодня обладают передовые страны мира. Украина будет среди тех, кто обладает всем, что необходимо для защиты наших людей, нашей независимости, — подчеркнул он.

В течение 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон, где встретился с премьером Риши Сунаком. Кроме того, украинский лидер посетил Букингемский дворец и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

После визита в Британию президент Украины отправился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.