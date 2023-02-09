Лютий, 09 в 1:44

Велика Британія готова надати Україні оборонний пакет з далекобійною зброєю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з британським прем’єром Ріші Сунаком.

– Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги, – сказав Зеленський.

Він додав, що візит до Сполученого Королівства став надзвичайно результативним.

Зараз дивляться

– Я дякую Прем’єр-міністру Сунаку за розуміння наших потреб, за дуже влучні поради й за рішення, які допоможуть українським воїнам стати ще міцнішими. Дякую Його Величності Королю за сьогоднішню зустріч, за нашу розмову. Дякую всім членам парламенту Великої Британії, які під час мого звернення абсолютно чітко дали зрозуміти, що Британія ніколи не зрадить свій сміливий дух. І я дякую кожному й кожній у Сполученому Королівстві, хто сьогодні був на вулицях Лондона – ми все це бачили – з українськими прапорами й хто приділив увагу нашому візиту, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні добре видно, що Україна та Велика Британія стають справжніми союзниками.

– Ми підписали з паном Прем’єр-міністром Декларацію єдності – документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та взаємопідтримки. Союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин, – розповів Глава держави.

Крім того, Зеленський додав, що сторони констатували досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці й визначили, як далі зміцнюватимуться позиції двох держав.

– Я хочу окремо подякувати особисто тобі, Ріші, і всій Британії за готовність працювати разом з нами для повної реалізації української формули миру. І саме звідси я хочу сказати всім нашим воїнам, кожному українському солдатові, сержанту, офіцеру й генералу: держава робить і зробить усе, щоб у наших захисників на передовій був максимум можливостей. Максимум, яким сьогодні володіють передові країни світу. Україна буде серед тих, хто володіє всім, що необхідно для захисту наших людей, нашої незалежності, – наголосив він.

Упродовж 8 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон де мав зустріч з прем’єром Ріші Сунаком. Крім того, український лідер відвідав Букінгемський палац та зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

Після візиту до Британії президент України вирушив у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.