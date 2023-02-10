Февраль, 10 в 16:30

Суд приговорил 13 боевиков “ЛНР”, которые прикрывали побег российских оккупантов из Харьковщины, к 13 годам за решеткой.

По данным следствия, приспешниками агрессора являются жители Луганщины, которые добровольно вступили в ряды подконтрольной захватчикам “народной милиции ЛНР” накануне полномасштабного вторжения.

— Таким образом, они отозвались на призывы террориста Пасечника о проведении так называемой общей мобилизации на временно захваченной территории региона. Среди них – четверо бывших заключенных, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений, — сообщили в СБУ.

После 24 февраля 2022 года “мобилизованные” вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте.

Сейчас смотрят

Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали бегство российских войск из Харьковщины. Их взяли в плен украинские защитники.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал преступников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований).