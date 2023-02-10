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Факти / Україна

Прикривали втечу окупантів з Харківщини: 13 бойовиків “ЛНР” засудили до 13 років в’язниці

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Бійці СБУ
Фото: Depositphotos

Суд засудив 13 бойовиків “ЛНР”, які прикривали втечу російських окупантів з Харківщини, до 13 років за за ґратами.

За даними слідства, поплічниками агресора є мешканці Луганщини, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам “народної міліції ЛНР” напередодні повномасштабного вторгнення.

– Таким чином вони відгукнулися на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої загальної мобілізації на тимчасово захопленій території регіону. Серед них – четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів, – повідомили в СБУ.

Після 24 лютого 2022 року “мобілізовані” увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті.

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Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ з Харківщини. Їх взяли в полон українські захисники.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).
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Джерело: СБУ
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