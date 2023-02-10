Прикривали втечу окупантів з Харківщини: 13 бойовиків “ЛНР” засудили до 13 років в’язниці
Суд засудив 13 бойовиків “ЛНР”, які прикривали втечу російських окупантів з Харківщини, до 13 років за за ґратами.
За даними слідства, поплічниками агресора є мешканці Луганщини, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам “народної міліції ЛНР” напередодні повномасштабного вторгнення.
– Таким чином вони відгукнулися на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої загальної мобілізації на тимчасово захопленій території регіону. Серед них – четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів, – повідомили в СБУ.
Після 24 лютого 2022 року “мобілізовані” увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті.
Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ з Харківщини. Їх взяли в полон українські захисники.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).