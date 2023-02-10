Февраль, 10 в 10:11

Сегодня утром, 10 февраля, сотрудники СБУ и Госбюро расследований по взаимодействию с Офисом Генерального прокурора проводят масштабные обыски на девяти региональных таможнях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В настоящее время проходят обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях.

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Также правоохранители установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать незаконные теневые схемы. Их деятельность прекратили.

СБУ и ДБР работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью ликвидации контрабандных схем.

В СБУ пообещали после завершения следственных действий предоставить больше информации о возможных коррупционных правонарушениях со стороны таможенников и территориальных органов.

СБУ и ДБР проводят обыски на девяти региональных таможнях / 6 фотографий

Ранее СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны, которые занимались хищением бюджетных денег при строительстве казарм для военных.