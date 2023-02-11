Февраль, 11 в 17:35

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел новые переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Темами разговора были тяжелые бои на Донбассе, поддержка ВСУ и последняя ракетная атака РФ.

Сообщение об итогах разговора появилось в официальном Telegram-канале Залужного.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что наиболее напряженная ситуация на фронте сейчас – на Донецком направлении. Там российские войска совершают до 50 атак ежедневно.

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– Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города, — подчеркнул Залужный.

Он напомнил Милли, что украинская армия сможет добиться успеха на поле боя, если будет достаточно средств огневого поражения, то есть необходимое количество вооружения и боеприпасов.

Залужный поблагодарил собеседника “за понимание потребностей” ВСУ для отражения полномасштабной агрессии РФ, а также за существенный вклад в приближение победы Украины.

Еще одной темой переговоров стала массированная ракетная атака войск РФ на Украину 10 февраля. Залужный отметил важность средств противовоздушной обороны (ПВО) и поблагодарил США за их поставки.

Накануне сообщалось, что Бахмут (Донецкая область) остается главным направлением удара российских оккупантов. Только за сутки там произошли рекордные 54 боевых столкновения. В пресс-службе Восточной группировки войск ВСУ заверили, что воины могут доставлять в Бахмут оружие, продовольствие, а также вывозить раненых из города.

Источник: Telegram-канал Валерия Залужного