Лютий, 11 в 17:35

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів нові переговори з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Темами розмови були важкі бої на Донбасі, підтримка ЗСУ та остання ракетна атака РФ.

Повідомлення про підсумки розмови з’явилося в офіційному Telegram-каналі Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що найбільш напружена ситуація на фронті зараз – на Донецькому напрямку. Там російські війська здійснюють до 50 атак щодня.

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– Запеклі бої тривають у районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста, – наголосив Залужний.

Він нагадав Міллі, що українська армія зможе досягнути успіху на полі бою, якщо матиме достатньо засобів вогневого ураження, тобто необхідну кількість озброєння та боєприпасів.

Залужний подякував співрозмовнику “за розуміння потреб” ЗСУ для відсічі повномасштабної агресії РФ, а також за суттєвий внесок у наближення перемоги України.

Ще однією темою переговорів стала масована ракетна атака військ РФ на Україну 10 лютого. Залужний відзначив важливість засобів протиповітряної оборони (ППО) та подякував США за їх поставки.

Напередодні повідомлялося, що місто Бахмут (Донецька область) залишається головним напрямком удару російських окупантів. Лише за добу там відбулися рекордні 54 бойові зіткнення. У пресслужбі Східного угруповання військ ЗСУ запевнили, що воїни можуть доставляти в Бахмут зброю, продовольство, а також вивозити поранених із міста.

Джерело: Telegram-канал Валерія Залужного