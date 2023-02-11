Лютий, 11 в 19:00

Російські війська завдали бомбового удару по українському острову Зміїний у Чорному морі, оскільки хотіли створити потрібну “картинку” для своєї пропаганди.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Атакували вони його авіаційними бомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні, – зазначила вона.

Гуменюк нагадала, що Україна перебуває в умовах гібридної війни, під час якої агресор намагається створювати потрібний для себе інформаційний фон.

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– Не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на півдні, вони намагаються створити таку штучну “перемогу” для себе, для своїх наративів, для своєї пропаганди, – наголосила Гуменюк, коментуючи удар по Зміїному.

Вона уточнила, що війська РФ також намагалися перевірити готовність Збройних сил України до оборони. Вони могли вивідувати, чи не облаштували українські воїни “потужний бастіон” на острові, який окупантам “знову доведеться штурмувати”.

– Днями вони намагалися розвідати, а пізніше вирішили, напевно, продемонструвати якусь свою “силу” та “присутність”. Але що бомбили? Те, що самі там і позалишали. Те, на що не вистачило рук, коли вони демонстрували той самий “жест доброї волі” і тікали з острова. Вони позалишали там свою техніку, системи ППО, які там намагалися облаштувати, мріючи про те, що це буде такий собі неплавучий “крейсер” після загибелі Москви, – розповіла Гуменюк.

Як відомо, вчора російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби.

Острів вдалося повернути під юрисдикцію України на початку липня минулого року, на ньому знову замайорів національний прапор нашої країни.

Після звільнення Зміїного на Одещині відкрили прохід суден через гирло Бистре.