Февраль, 11 в 19:53

Настоящей победой Украины в российско-украинской войне станет распад России и исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в своей колонке на сайте Украинской правды.

В начале статьи он задает вопрос, что есть для Украины победа, которая бы гарантировала стратегическую безопасность государства, его суверенитет, независимость, целостность и неприкосновенность границ.

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— По-настоящему масштабные идеи, как правило, сначала вызывают недоверие и скепсис, критику с разных сторон, отторжение и неприятие; но постепенно, если быть последовательными и настойчивыми в продвижении собственной позиции, этап эмоционального отторжения сменяется этапом рационального анализа, впоследствии — этапом принятия как новой реальности, планирования и реализации, — пишет он.

Так же, по словам Данилова, движется и дело относительно артикулированной на разных уровнях позиции Украины относительно вопроса, что для нас украинцев Победой.

— Настоящая Победа Украины — это распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики. Россия — это не только проблема Украины, это проблема, которая расползлась гангреной, угрожая всему миру. Уродливое порождение кровавой азиатской империи — московский коротышка, постепенно растущий, становился все более агрессивным. Пройдя путь от “жандарма Европы” до “империи зла”, в новом веке реанимировав труп СССР, используя его ядерный арсенал, он начал угрожать Апокалипсисом, — сказал он.

По мнению секретаря СНБО, образованию под названием Россия, существование которого на протяжении веков доказало, что “оно не в состоянии, не способно быть демократической страной, уважать права и свободы, разделять общечеловеческие ценности” — нет места в современном миропорядке.

Данилов пишет, что Россия, с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и новофашистской идеологией, “в который раз не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру”.

По словам Алексей Данилова, гарантиями безопасности Украины сегодня являются десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий, денуклеаризация и депутинизация населения.

Он уверен, что идеология путинизма — это форма “современного фашизма (рашизма) с его идеологией расового превосходства”.

— Исходя из вышеизложенного, Украина должна приучать мир к мысли, что Россия не должна сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует. Она должна быть трансформирована таким образом, чтобы навсегда исчез риск возрождения российских хватательных инстинктов и рефлексий, присущих серийным насильникам и рецидивистам с устойчивым синдромом неполноценности, — пишет украинский чиновник.

По мнению Данилова, сегодня нельзя допустить нового витка российского милитаризма и реваншизма, замешанного на комплексе неполноценности и постсоветском ресентименте, в отношении Европы и Соединенных Штатов.

— Россия должна быть лишена всего, что несет угрозу Украине и миру, — уверен он.

Алексей Данилов пишет, что, во-первых, необходимо вырвать “гнилые, но, тем не менее, еще опасные ядовитые ядерные зубы” России.

Во-вторых, учитывая “абсолютную безнадежность попыток демократического реформирования территории так называемой Российской Федерации, наличие почти физической потребности в бесперебойном функционировании машины войны и смерти”, к России не могут быть применены старые подходы вроде денацификации постгитлеровской Германии, уверен секретарь СНБО.

— Для РФ будет необходимо, но мало просто пройти цикл дерашицизации, разоружения, покаяния и критического переосмысления прошлого, а также деолигархизации и депутинизации системы власти. Учитывая негативный исторический опыт, есть опасность, что через некоторое время Россия снова вернется в старое кровавое стойло, поэтому процесс должен быть гораздо глубже и сложнее, с результатами, которые дают гарантию высокой надежности. Это может быть только распад фейк-федерации, ее фрагментация, — пишет он.

Алексей Данилов считает, что лишь после завершения полного цикла — сначала внешней, а затем внутренней деколонизации — формирования ряда независимых территориальных образований Россия перестанет быть угрозой человечеству.

— Событие нетривиальное и беспрецедентное по своему масштабу и характеру, но этого не нужно бояться, — добавляет он.

Данилов уверен, что, если ради безопасности человечества необходимо создать прецедент, “он должен быть создан”, а если нужно найти новые нестандартные подходы и инструменты, “это будет сделано”.

— Мир не может идти в будущее, где нас ждет генная инженерия, искусственный интеллект, полеты к звездам, открытие тайн жизни и смерти, имея на ногах старую, ржавую гирю в виде России, которая застряла в средневековье и тянет всех во мрак, — пишет секретарь СНБО.

Алексей Данилов призвал не слушать тех, кто говорит, что это невозможно, поскольку лозунгом нового времени является “возможно все”.

— В свое время Запад не верил, не хотел и не был готов к распаду СССР. В своей известной речи “котлета по-киевски” в 1991 году Джордж Буш-старший предостерегал украинцев от “суицидального национализма”, а в 2023 году американский президент говорит, что США едины в поддержке Украины и будут “стоять столько, сколько потребуется”, — напомнил он.

Секретарь СНБО надеется, что сегодняшняя война, которую развязала Россия, является последней колониальной войной на внешних границах.

— Сегодня Украина борется не только за свою Независимость, на плечах нашей Победы свою независимость могут окончательно подтвердить все страны бывшего СССР, от Кыргызстана до Грузии. Украина дает этим странам шанс окончательно порвать колониальную пуповину, которая до сих пор связывает бывшие покоренные народы со страной, в которой поклоняются мумифицированному трупу и покорно, по-рабски несут цветы к могиле тирана, который уничтожал миллионы, в частности их родных и близких, — пишет он.

Следующим, вторым этапом, является внутренняя деколонизация самой России: “событие, неотвратимость которого должен принять мир”, более того, мир должен готовиться к этому, считает Данилов.

По мнению секретаря СНБО, это должна быть комплексная, продуманная работа, которая будет включать ряд тематических треков:

проработка возможных сценариев внутренней деструкции РФ;

проведение консультаций и разработка планов по минимизации рисков неконтролируемого распространения ядерного, биологического, химического и другого оружия массового поражения;

разработка политической стратегии взаимодействия с новыми политическими территориальными образованиями;

экономическая модель взаимодействия с учетом потенциала и возможностей потенциальных новых торговых субъектов;

налаживание контактов и подготовка руководящих кадров для национальных и региональных республик;

развитие сети поддержки гражданского общества;

создание и популяризация медиаресурсов для поддержки антиколониальных движений внутри РФ;

отработка системы люстрации, розыска и выдачи украинским и международным правоохранительным структурам военных преступников, государственных изменников и коллаборационистов;

внедрение механизма возмещения Украине со стороны бывшей России нанесенного войной ущерба.

— Все эти вопросы вовсе не из разряда теоретических, а такие, которые приобретут актуальность в ближайшей перспективе, как бы невозможно это сейчас ни звучало, — добавляет Данилов.

По его мнению, сегодня все более многочисленными становятся знаки относительно этих событий, которые приближаются: запрет российским хоккейным фанатам скандировать лозунг “Славься, Сибирь”, и справедливый упрек главы Чечни Рамзана Кадырова к Западу об отсутствии поддержки Ичкерии тогда, когда она воевала за свою независимость против России.

— Эта ошибка будет исправлена, Украина поможет чеченскому народу в его справедливой и неотвратимой войне с Московией. Грозный до сих пор не отомстил за 1994-1995 годы. Или в традициях чеченского народа воевать за тех, кто их убивал … и прощать их …? Здесь стоит вспомнить о республиканских традициях борьбы за независимость других народов и регионов, которые пока входят в состав РФ, — считает он.

Алексей Данилов пишет, что кроме Ичкерии и Татарстана почему-то забывают о существовании Танну-Тувинской Народной Республики (ТНР), созданной в 1921 году, независимость которой признали советская Россия и Монголия.

— Тува — единственный из российских регионов, который имел опыт государственности. Зачем тувинцам воевать против чужой независимости вместо того, чтобы воевать за свою? Рано или поздно эти и многие другие вопросы так или иначе встанут, и не только перед тувинцами, — считает он.

Секретарь СНБО добавляет, что в 1990-х годах губернатор Свердловской области Эдуард Россель вообще объявлял Уральскую Республику и вводил свои деньги — уральские франки.

— Таких примеров можно привести десятки в Сибири, крайнем юге, Дальнем Востоке, по всей территории РФ. Россия — это лоскутное колониальное образование, которое скреплено кровавыми тропами геноцидов, репрессий, массовых убийств и порабощения. Но штыков, на которых сидит Кремль, становится меньше, а разрушительной энергии недовольства Россией больше, — резюмирует он.

По мнению Данилова, серьезный разговор о том, как осуществить безопасный демонтаж России — уже пора.

— Чем скорее он начнется, тем быстрее и безболезненнее пройдет весь процесс, — пишет он.

Он резюмировал свою статью напоминанием о том, что сегодня нет ничего невозможного, а в изменившемся мире возможно все.