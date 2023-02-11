Лютий, 11 в 19:53

Справжньою перемогою України у російсько-українській війні стане розпад Росії та зникнення її як цілісного суб’єкта історії і політики.

Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов у своїй колонці на сайті Української правди.

На початку статті він ставить питання, що є для України перемога, яка б гарантувала стратегічну безпеку держави, її суверенітет, незалежність, цілісність та недоторканність кордонів.

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– По-справжньому масштабні ідеї, як правило, спочатку викликають недовіру і скепсис, критику з різних сторін, відторгнення і неприйняття; але поступово, якщо бути послідовними і наполегливими у просуванні власної позиції, етап емоційного відторгнення змінюється етапом раціонального аналізу, згодом – етапом прийняття як нової реальності, планування і реалізації, – пише він.

Так само, за словами Данілова, рухається і справа щодо артикульованої на різних рівнях позиції України відносно питання, що для нас українців Перемогою.

– Справжня Перемога України – це розпад Росії, зникнення її як цілісного суб’єкта історії і політики. Росія – це не тільки проблема України, це проблема, яка розповзлась гангреною, загрожуючи цілому світу. Потворне породження кривавої азійської імперії – московський коротун, поступово зростаючи, ставав усе агресивнішим. Пройшовши шлях від “жандарма Європи” до “імперії зла”, у новому столітті реанімувавши труп СРСР, використовуючи його ядерний арсенал, він почав погрожувати Апокаліпсисом, – сказав він.

На думку секретаря РНБО, утворенню під назвою Росія, існування якого протягом століть довело, що “воно не в змозі, не здатне бути демократичною країною, поважати права і свободи, поділяти загальнолюдські цінності” – немає місця в сучасному світопорядку.

Данілов пише, що Росія, з її автократичним режимом, ресурсною економікою і новофашистською ідеологією, “вкотре не змогла скласти цивілізаційний іспит, залишившись територією суцільного насильства і зла, загрозою Україні і світу”.

За словами Олексій Данілова, гарантіями безпеки України сьогодні є десуб’єктивізація Росії як державного утворення, деколонізація територій, денуклеаризація і депутінізація населення.

Він впевнений, що ідеологія путінізма – це форма “сучасного фашизму (рашизму) з його ідеологією расової зверхності”.

– Виходячи з вищевикладеного, Україна має привчати світ до думки, що Росія не має зберегтися в тих межах і в тому стані, в якому вона зараз існує. Вона має бути трансформована у такий спосіб, щоб назавжди зник ризик відродження російських хапальних інстинктів і рефлексій, притаманних серійним ґвалтівникам і рецидивістам зі сталим синдромом неповноцінності, – пише український посадовець.

На думку Данілова, сьогодні не можна допустити нового витка російського мілітаризму і реваншизму, замішаному на комплексі меншовартості і пострадянському ресентименті, відносно Європи і Сполучених Штатів.

– Росія має бути позбавлена всього, що несе загрозу Україні і світу, – впевнений він.

Олексій Данілов пише, що, по-перше, необхідно вирвати “гнилі, але, тим не менш, ще небезпечні отруйні ядерні зуби” Росії.

По-друге, враховуючи “абсолютну безнадійність спроб демократичного реформування території так званої Російської Федерації, наявність майже фізичної потреби в безперебійному функціонуванні машини війни і смерті”, до Росії не можуть бути застосовані старі підходи на кшталт денацифікації постгітлерівської Німеччини, впевнений секретар РНБО.

– Для РФ буде необхідно, але замало просто пройти цикл дерашицизації, роззброєння, покаяння і критичного переосмислення минулого, а також деолігархізації і депутінізації системи влади. Враховуючи негативний історичний досвід, є небезпека, що через певний час Росія знову повернеться у старе криваве стійло, тому процес має бути набагато глибшим і складнішим, з результатами, які дають гарантію високої надійності. Це може бути тільки розпад фейк-федерації, її фрагментація, – пише він.

Олексій Данілов вважає, що лише після завершення повного циклу – спочатку зовнішньої, а потім внутрішньої деколонізації – формування ряду незалежних територіальних утворень Росія перестане бути загрозою людству.

– Подія нетривіальна і безпрецедентна за своїм масштабом і характером, але цього не потрібно боятися, – додає він.

Данілов впевнений, що, якщо заради безпеки людства необхідно створити прецедент, “він має бути створений”, а якщо потрібно знайти нові нестандартні підходи й інструменти, “це буде зроблено”.

– Світ не може йти в майбутнє, де нас чекає генна інженерія, штучний інтелект, польоти до зірок, відкриття таємниць життя і смерті, маючи на ногах стару, іржаву гирю у вигляді Росії, яка застрягла у середньовіччі і тягне всіх у морок, – пише секретар РНБО.

Олексій Данілов закликав не слухати тих, хто каже, що це неможливо, оскільки гаслом нового часу є “можливо все”.

– Свого часу Захід не вірив, не хотів і не був готовий до розпаду СРСР. У своїй відомій промові “котлета по-київськи” у 1991 році Джордж Буш-старший застерігав українців від “суїцидального націоналізму”, а в 2023 році американський президент каже, що США єдині в підтримці України і будуть “стояти стільки, скільки буде потрібно”, – нагадав він.

Секретар РНБО сподівається, що сьогоднішня війна, яку розв’язала Росія, є останньою колоніальною війною на зовнішніх кордонах.

– Сьогодні Україна виборює не тільки свою Незалежність, на плечах нашої Перемоги свою незалежність можуть остаточно підтвердити всі країни колишнього СРСР, від Киргизстану до Грузії. Україна дає цим країнам шанс остаточно порвати колоніальну пуповину, яка ще досі зв’язує колишні підкорені народи з країною, в якій поклоняються муміфікованому трупу і покірно, по-рабськи несуть квіти до могили тирана, який знищував мільйони, зокрема їхніх рідних та близьких, – пише він.

Наступним, другим етапом, є внутрішня деколонізація самої Росії: “подія, невідворотність якої має прийняти світ“, ба більше, світ має готуватися до цього, вважає Данілов.

На думку секретаря РНБО, це має бути комплексна, продумана робота, яка включатиме низку тематичних треків:

опрацювання можливих сценаріїв внутрішньої деструкції РФ;

проведення консультацій та розробка планів з мінімізації ризиків неконтрольованого розповсюдження ядерної, біологічної, хімічної та іншої зброї масового ураження;

розробка політичної стратегії взаємодії з новими політичними територіальними утвореннями;

економічна модель взаємодії з урахуванням потенціалу та можливостей потенційних нових торговельних суб’єктів;

налагодження контактів та підготовка керівних кадрів для національних та регіональних республік;

розвиток мережі підтримки громадянського суспільства;

створення та популяризація медіаресурсів для підтримки антиколоніальних рухів всередині РФ;

відпрацювання системи люстрації, розшуку та видачі українським та міжнародним правоохоронним структурам військових злочинців, державних зрадників і колаборантів;

впровадження механізму відшкодування Україні з боку колишньої Росії завданих війною збитків.

– Усі ці питання зовсім не з розряду теоретичних, а такі, що набудуть актуальності в найближчій перспективі, як би неможливо це зараз не звучало, – додає Данілов.

На його думку, сьогодні все численнішими стають знаки щодо цих подій, які наближаються: заборона російським хокейним фанатам скандувати гасло “Славься, Сибирь”, і справедливий закид очільник Чечні Рамзана Кадирова до Заходу щодо відсутності підтримки Ічкерії тоді, коли вона воювала за свою незалежність проти Росії.

– Ця помилка буде виправлена, Україна допоможе чеченському народу у його справедливій і невідворотній війні з Московією. Грозний до цього часу не помстився за 1994-1995 роки. Чи в традиціях чеченського народу воювати за тих, хто їх вбивав…і прощати їх…? Тут варто згадати про республіканські традиції боротьби за незалежність інших народів і регіонів, які поки входять до складу РФ, – вважає він.

Олексій Данілов пише, що крім Ічкерії та Татарстану чомусь забувають про існування Танну-Тувінської Народної Республіки (ТНР), створеної у 1921 році, незалежність якої визнали радянська Росія та Монголія.

– Тува – єдиний з російських регіонів, який мав досвід державності. Навіщо тувінцям воювати проти чужої незалежності замість того, щоб воювати за свою? Рано чи пізно ці та багато інших питань так чи інакше постануть, і не тільки перед тувінцями, – вважає він.

Секретр РНБО додає, що у 1990-х роках губернатор Свердловської області Едуард Россель взагалі оголошував Уральську Республіку і запроваджував свої гроші – уральські франки.

– Таких прикладів можна навести десятки у Сибіру, крайньому півдні, Далекому Сході, по всій території РФ. Росія – це клаптеве колоніальне утворення, яке скріплене кривавими стежками геноцидів, репресій, масових вбивств і поневолення. Але штиків, на яких сидить Кремль, меншає, а руйнівної енергії невдоволення Росією більшає, – резюмує він.

На думку Данілова, серйозна розмова про те, як здійснити безпечний демонтаж Росії – вже на часі.

– Чим скоріше вона розпочнеться, тим швидше і безболісніше пройде весь процес, – пише він.

Він резюмував свою статтю нагадуванням про те, що сьогодні немає нічого неможливого, а у світі, який змінився, можливо все.