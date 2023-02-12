Маневры ДРГ в дельте Днепра провалились: ВСУ попали в две российские лодки
Силы обороны накануне поразили две вражеские лодки на Юге Украины.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Эти судна, говорит Наталья Гуменюк, российские оккупанты готовили для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра.
В целом ситуация в южных областях Украины остается достаточно сложной, но стабильно контролируемой Силами обороны.
– Если за прошедшие сутки враг более 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация в ответ выполнили более 60 огневых задач, – отметила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.
Зафиксировано попадание в пункты хранения боеприпасов в Каховке, а также горюче-смазочных материалов в Алешках.
Кроме того, уничтожен вражеский блокпост на левобережье.
Попали украинские защитники в более чем пять единиц крупнокалиберной артиллерии врага и три единицы автомобильной техники.
Пока, отмечает Наталья Гуменюк, российские войска в основном имитируют активную деятельность на Юге.
Развертывания сил, которые бы двинулись в сторону правобережной Херсонщины, по состоянию на 12 февраля не наблюдается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.