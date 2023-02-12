Февраль, 12 в 13:07

Силы обороны накануне поразили две вражеские лодки на Юге Украины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Эти судна, говорит Наталья Гуменюк, российские оккупанты готовили для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра.

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В целом ситуация в южных областях Украины остается достаточно сложной, но стабильно контролируемой Силами обороны.

– Если за прошедшие сутки враг более 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация в ответ выполнили более 60 огневых задач, – отметила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Зафиксировано попадание в пункты хранения боеприпасов в Каховке, а также горюче-смазочных материалов в Алешках.

Кроме того, уничтожен вражеский блокпост на левобережье.

Попали украинские защитники в более чем пять единиц крупнокалиберной артиллерии врага и три единицы автомобильной техники.

Пока, отмечает Наталья Гуменюк, российские войска в основном имитируют активную деятельность на Юге.

Развертывания сил, которые бы двинулись в сторону правобережной Херсонщины, по состоянию на 12 февраля не наблюдается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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