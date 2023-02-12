Маневри ДРГ у дельті Дніпра провалились: ЗСУ влучили в два російські човни
Сили оборони напередодні уразили два ворожі човни на Півдні України.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Ці судна, говорить Наталія Гуменюк, російські окупанти готували для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.
Загалом ситуація в південних областях України нині залишається досить складною, але стабільно контрольованою Силами оборони.
– Якщо протягом минулої доби ворог понад 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація у відповідь виконали понад 60 вогневих завдань, – зауважила очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.
Зафіксовано влучання в пункти зберігання боєприпасів у Каховці, а також паливно-мастильних матеріалів в Олешках.
Крім того, знищено ворожий блокпост на лівобережжі.
Поцілили українські захисники і в понад п’ять одиниць великокаліберної артилерії ворога та три одиниці автомобільної техніки.
Поки, наголошує Наталія Гуменюк, російські війська в основному імітують активну діяльність на Півдні.
Розгортання сил, які б рушили в бік правобережної Херсонщини, станом на 12 лютого не спостерігається.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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