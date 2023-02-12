Маневри ДРГ у дельті Дніпра провалились: ЗСУ влучили в два російські човни

Лютий, 12 в 13:07

Сили оборони напередодні уразили два ворожі човни на Півдні України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Ці судна, говорить Наталія Гуменюк, російські окупанти готували для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.

Зараз дивляться

Загалом ситуація в південних областях України нині залишається досить складною, але стабільно контрольованою Силами оборони.

– Якщо протягом минулої доби ворог понад 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація у відповідь виконали понад 60 вогневих завдань, – зауважила очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Зафіксовано влучання в пункти зберігання боєприпасів у Каховці, а також паливно-мастильних матеріалів в Олешках.

Крім того, знищено ворожий блокпост на лівобережжі.

Поцілили українські захисники і в понад п’ять одиниць великокаліберної артилерії ворога та три одиниці автомобільної техніки.

Поки, наголошує Наталія Гуменюк, російські війська в основному імітують активну діяльність на Півдні.

Розгортання сил, які б рушили в бік правобережної Херсонщини, станом на 12 лютого не спостерігається.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.