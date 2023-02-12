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Факты / Україна

В Мариуполе растет концентрация военных грузовиков РФ – советник мэра

Бедрак Виктория, редактор ленты
Маріуполь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко заявил, что в Левобережном районе города растет концентрация военных грузовиков оккупантов с БК.

Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

– Мариуполь. Снова Левобережный район. Снова здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация тайников планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но, очень теоретически, – написал советник мэра.


Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко рассказывал, что оккупанты на въезде в город разместили снайперов.

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Фото: Мариупольский городской совет

Источник: Андрющенко Time

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