В Мариуполе растет концентрация военных грузовиков РФ – советник мэра
Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко заявил, что в Левобережном районе города растет концентрация военных грузовиков оккупантов с БК.
Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав соответствующее видео.
– Мариуполь. Снова Левобережный район. Снова здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация тайников планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но, очень теоретически, – написал советник мэра.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко рассказывал, что оккупанты на въезде в город разместили снайперов.
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Фото: Мариупольский городской совет
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