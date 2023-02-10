Февраль, 10 в 16:56

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили контроль за выездом из города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, свои пропускные пункты оккупанты усилили позициями снайперов.

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— Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город снова контролируются не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом, – отметил Петр Андрющенко.

По его мнению, это в очередной раз показывает, насколько провальной является контрпартизанская деятельность ФСБ в оккупированном городе.

7 февраля сообщалось, что в районе порта Мариуполя, куда оккупанты завезли немало военной техники, прогремели взрывы.

2 февраля был “прилет” по базе оккупантов в Порт-Сити — там захватчики любили хоронить ПВО.

Фото: Петр Андрющенко