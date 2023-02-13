Лютий, 13 в 16:36

Протягом року Україна більше від інших країн світу покращила своє сприйняття як союзника серед держав Великої сімки (G7) та BICS (Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка).

Про це свідчать дані Мюнхенського індексу безпеки 2023 року.

Так, якщо в листопаді 2021 року кількість держав, які сприймали Україну як союзника, в середньому перевищувала кількість тих, хто вважав її ворогом, на 13,4%, то в листопаді 2022 року цей показник сягнув 35,5%.

Велика Британія є країною, де Україну найбільше вважають союзником (за рік показник виріс із 13% до 64%). В інших державах-членах G7 цей показник варіюється від 31% у Японії до 47% у Канаді (раніше було від 8% у Німеччині до 17% у США та Канаді).

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Серед країн BICS показник сприйняття України як союзника трохи погіршився лише в Індії (з 31% до 25%), проте зріс у Китаї (із 20% до 36%), у ПАР (із 9% до 18%), а також у Бразилії (з -3% до 19%).

Друге місце за покращенням показників займає Польща: країна додала 11 процентних пунктів, а показник Сполучених Штатів зріс на 7 пунктів.

Водночас значно погіршився й так негативний показник Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. В листопаді 2021 року показник для РФ становив -5,1%, а через рік знизився до -25,2%.

– І російська війна, і системна конкуренція, що зростає, також формують погляди громадян інших країн. Росія, як і її сателіт Білорусь, у переважній більшості випадків вважається загрозою, за винятком Китаю, Індії та Південної Африки, – наголошується в індексі.

Позитивним сприйняття РФ традиційно залишається в Китаї, Індії та ПАР (зафіксовано зниження на рівні лише 5-6 процентних пунктів, тобто до 38%, 34% та 5% відповідно).

У Бразилії показник сприйняття Росії навіть покращився на 5 процентних пунктів і становить -2%.

Одностайні в ставленні до РФ країни Великої сімки (G7). Наприклад, Італія, яка раніше позитивно сприймала Росію, тепер бачить у ній загрозу.

Дуже стурбовані загрозою від Росії респонденти з Німеччини: за німецьким індексом ризику країна-агресор отримала 78 балів. Це вище, ніж у інших країнах, де проходило опитування, за винятком України. Німці також занепокоєні через пов’язані з агресією РФ ризики застосування ядерної, біологічної чи хімічної зброї.

– Минулого року РФ посіла 18 місце із 32 потенційних ризиків. Тепер це перше, – йдеться в доповіді.

Індекс містить і показники для Білорусі, які за рік погіршилися в країнах G7 та BICS на 4 процентні пункти, проте залишилися позитивними в Китаї (41%), Індії (29%), ПАР (10%) та США (4%).

Мюнхенський індекс безпеки формується в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Індекс надає уявлення про те, як країни світу бачать 32 основні ризики та як ці уявлення змінюються з часом.

В опитуванні взяли участь по 1 тис. осіб із кожної країни G7, BICS та з України. Загальна вибірка становить 12 тис. осіб. У 2022 році в опитування включили Україну й виключили Росію.

Джерело: Munich Security Index 2023

Фото: Munich Security Index 2023