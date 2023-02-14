Февраль, 13 в 23:09

Европейские цели Украины становятся реальностью. Наконец-то настоящих достижений ощутимо больше, чем политических деклараций.

Об этом в вечернем обращении 13 февраля заявил президент Владимир Зеленский.

Он подвел итоги европейского турне, в рамках которого посетил Великобританию, Париж и Брюссель.

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— Мы добились важного понимания с Британией относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков. Есть хорошая договоренность по артиллерии и боеприпасам. Есть полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. И я благодарю всех наших британских друзей, спасибо господину премьер-министру Сунаку за начатую работу, в частности в авиационном направлении, — сказал он.

По словам главы государства, сильной встречей были и переговоры в Париже с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцом.

— Мы говорили втроем очень откровенно, и это позволило найти общее понимание перспектив в этой войне. Думаю, это значительно облегчит решение оборонных вопросов. У нас есть общее видение пути к победе. Визит в Брюссель стал таким, какого еще не было в истории наших отношений с Евросоюзом. С каждым европейским лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора. Я благодарю за это всех наших партнеров, — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил переговоры с лидерами Польши – президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким.

– Мы обсуждали танки и другое оружие для защиты на земле, самолеты и другие средства защиты в небе. Обсудили ситуацию в регионе в целом, перспективы этого года. Как всегда, имеем полное взаимопонимание с польскими братьями. И очень важно — есть четкая поддержка со стороны европейских институтов и европейских лидеров нашей цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры по членству Украины в ЕС, — заявил президент.