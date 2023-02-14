Лютий, 13 в 23:09

Європейські цілі України стають реальністю. Нарешті справжніх досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій.

Про це у вечірньому зверненні 13 лютого заявив президент Володимир Зеленський.

Він підбив підсумки європейського турне, в межах якого відвідав Велику Британію, Париж та Брюссель.

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– Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації. І я дякую всім нашим британським друзям, дякую пану прем’єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку, – сказав він.

За словами глави держави, сильною зустріччю були й переговори в Парижі з президентом Еммануелем Макроном і канцлером Олафом Шольцом.

– Ми говорили втрьох дуже відверто, і це дало змогу знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить розв’язання оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. Візит у Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин із Євросоюзом. З кожним європейським лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної порожньої розмови. Я дякую за це всім нашим партнерам, – сказав Зеленський.

Окремо Зеленський відзначив переговори з лідерами Польщі – президентом Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

– Ми обговорювали танки й іншу зброю для захисту на землі, літаки й інші засоби для захисту в небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року. Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами. І дуже важливо – маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС, – заявив президент.