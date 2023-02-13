Февраль, 12 в 23:27

Президенты Польши и Литвы были уверены в феврале 2022 года, что Россия осуществит вторжение в Украину, именно поэтому накануне полномасштабной войны, 23 февраля, Анджей Дуда и Гитанас Науседа приехали с визитом в Киев.

Об этом в интервью французской газете Le Figaro рассказал польский лидер Анджей Дуда.

Его спросили, было ли для него неожиданностью российское вторжение в Украину.

Сейчас смотрят

— Мы знали, что Россия начнет вторжение. Поэтому 23 февраля мы решили отправиться в Киев вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы продемонстрировать солидарность, — ответил Дуда.

Польский президент добавил, что его украинский коллега Владимир Зеленский также не имел иллюзий относительно вторжения России.

— Он сказал мне слова, которые запомнились: что никуда не убежит и что мы можем больше никогда не увидеться. Еще он мне сказал: если Путин думает, что мы сдадимся, он очень ошибается. Украина будет сопротивляться до последней капли крови, — сказал Анджей Дуда.

Президента Польши также спросили, возможно ли нападение России на его государство, учитывая то, что это было бы нападением на страну-члена НАТО.

— Когда в 2001 году Соединенные Штаты подверглись нападению, все союзники стали на сторону американцев в борьбе с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, каким бы оно ни было, ответ был бы таким же: быстрым и решительным, — ответил Дуда.

В то же время он отметил, что российское вторжение на территорию Польши возможно в том случае, если Россия одержит победу в Украине.

По словам Дуды, российская победа возможна, “если Украина не получит очень срочной помощи”.

Польский лидер добавил, что у России сегодня нет современной военной инфраструктуры, но остается человеческий ресурс.

— Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить… Он может победить, и мы не знаем, где он тогда остановится, — сказал Анджей Дуда.

При этом Анджей Дуда вспоминает, как в начале вторжения поляки помогали украинцам, которые выезжали за границу.

— Я очень горжусь своими соотечественниками. Они первыми пришли на помощь украинцам на границе, принимали беженцев, которые бежали от бомбежек. Это было довольно неординарно, спонтанно, потому что, хочу подчеркнуть, нам не пришлось строить никаких лагерей для беженцев, — вспоминает он.

Президент Польши говорит, что граждане Польши “очень хорошо знают наших украинских соседей”. Другой причиной такой помощи является и то, что поляки не забыли, что такое российская оккупация, что такое российское вторжение и как ведет себя российская армия, поскольку приход России “означает смерть, жестокость, беспощадную борьбу”, говорит он.