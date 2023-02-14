Оккупанты везут в направлении Бердянска много противотанковых конструкций – советник мэра Мариуполя
Через Мариуполь в направлении Бердянска оккупанты везут из РФ большое количество пирамидальных противотанковых бетонных конструкций, которые еще называют “зубами дракона”.
Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Россияне снова потащили в большом количестве “зубы дракона” из России через Мариуполь в направлении Бердянска, — написал он, опубликовав соответствующее видео.
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Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что оккупанты на въезде в город разместили снайперов.