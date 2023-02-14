Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти везуть у напрямку Бердянська багато протитанкових конструкцій – радник мера Маріуполя

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Окупанти везуть у напрямку Бердянська багато протитанкових конструкцій – радник мера Маріуполя

Через Маріуполь у напрямку Бердянська окупанти везуть з РФ велику кількість пірамідальних протитанкових бетонних конструкцій, які ще називають “зубами дракона”.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

– Росіяни знов потягнули у великій кількості “зуби дракона” з Росії через Маріуполь в напрямку Бердянська, – написав він, опублікувавши відповідне відео.

Зараз дивляться

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що окупанти на в’їзді в місто розмістили снайперів.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка