Лютий, 14 в 15:52

Через Маріуполь у напрямку Бердянська окупанти везуть з РФ велику кількість пірамідальних протитанкових бетонних конструкцій, які ще називають “зубами дракона”.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

– Росіяни знов потягнули у великій кількості “зуби дракона” з Росії через Маріуполь в напрямку Бердянська, – написав він, опублікувавши відповідне відео.

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Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що окупанти на в’їзді в місто розмістили снайперів.