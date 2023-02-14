РФ обещает доплачивать оккупантам за километр продвижения по Украине – Генштаб
В российской армии решили мотивировать солдат к наступлению деньгами.
О системе поощрения захватчиков Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 14 февраля.
По данным украинской стороны, во вражеских подразделениях призывают к участию в штурмовых действиях посуточными денежными надбавками.
Кроме того, анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.
Между тем известно, что у оккупантов не хватает даже металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего.
По информации Генштаба ВСУ, личный состав подразделений 20 армии, что действует в Луганской области, обязали носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней.
На этом клочке каждый российский оккупант должен написать свои данные, личный номер и т.д.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР Минобороны