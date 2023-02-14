Февраль, 14 в 6:47

В российской армии решили мотивировать солдат к наступлению деньгами.

О системе поощрения захватчиков Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 14 февраля.

По данным украинской стороны, во вражеских подразделениях призывают к участию в штурмовых действиях посуточными денежными надбавками.

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Кроме того, анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

Между тем известно, что у оккупантов не хватает даже металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего.

По информации Генштаба ВСУ, личный состав подразделений 20 армии, что действует в Луганской области, обязали носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней.

На этом клочке каждый российский оккупант должен написать свои данные, личный номер и т.д.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны