РФ обіцяє доплачувати окупантам за кілометр просування Україною – Генштаб

Лютий, 14 в 6:47

У російській армії вирішили мотивувати солдатів до наступу грішми.

Про систему заохочення загарбників Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 14 лютого.

За даними української сторони, у ворожих підрозділах закликають до участі в штурмових діях добовими грошовими надбавками.

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Крім того, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.

Тим часом відомо, що в окупантів бракує навіть металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця.

За інформацією Генштабу ЗСУ, особовий склад підрозділів 20 армії, які діють у Луганській області, зобов’язали носити в нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній.

На цьому клаптику кожен російський окупант повинен написати свої дані, особистий номер тощо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони