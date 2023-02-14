РФ обіцяє доплачувати окупантам за кілометр просування Україною – Генштаб
У російській армії вирішили мотивувати солдатів до наступу грішми.
Про систему заохочення загарбників Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 14 лютого.
За даними української сторони, у ворожих підрозділах закликають до участі в штурмових діях добовими грошовими надбавками.
Крім того, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.
Тим часом відомо, що в окупантів бракує навіть металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця.
За інформацією Генштабу ЗСУ, особовий склад підрозділів 20 армії, які діють у Луганській області, зобов’язали носити в нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній.
На цьому клаптику кожен російський окупант повинен написати свої дані, особистий номер тощо.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР Міноборони