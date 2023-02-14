Серед загиблих від землетрусу у Туреччині – жінка з двома дітьми із Запоріжжя
Під завалами, які утворились внаслідок землетрусу у Туреччині, загинули 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та двоє її синів – десятирічний Захар і п’ятирічний Матвій.
Про це батько Юлії – Сергій Петров, – розповів у коментарі ЗМІ.
– З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але вчора ввечері нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами, – цитує Петрова видання Суспільне.
Сергій додав, що його донька разом із синами переїхала до родичів у місто Антак’я провінції Хатай кілька місяців тому.
Він розповів, що чоловік Юлії – військовослужбовець. Він лікувався від поранення у Запоріжжі, після чого хотів поїхати у Туреччину, аби допомогти шукати дружину та дітей.
Нагадаємо, внаслідок землетрусів у Сирії та Туреччині загинуло більш ніж 36 тисяч людей.