Лютий, 14 в 15:00

Під завалами, які утворились внаслідок землетрусу у Туреччині, загинули 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та двоє її синів – десятирічний Захар і п’ятирічний Матвій.

Про це батько Юлії – Сергій Петров, – розповів у коментарі ЗМІ.

– З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але вчора ввечері нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами, – цитує Петрова видання Суспільне.

Сергій додав, що його донька разом із синами переїхала до родичів у місто Антак’я провінції Хатай кілька місяців тому.

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Він розповів, що чоловік Юлії – військовослужбовець. Він лікувався від поранення у Запоріжжі, після чого хотів поїхати у Туреччину, аби допомогти шукати дружину та дітей.

Нагадаємо, внаслідок землетрусів у Сирії та Туреччині загинуло більш ніж 36 тисяч людей.