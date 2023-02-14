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Серед загиблих від землетрусу у Туреччині – жінка з двома дітьми із Запоріжжя

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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землетрус в Туреччині
Фото: Getty Images

Під завалами, які утворились внаслідок землетрусу у Туреччині, загинули 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та двоє її синів – десятирічний Захар і п’ятирічний Матвій. 

Про це батько Юлії – Сергій Петров, – розповів у коментарі ЗМІ. 

– З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але вчора ввечері нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами, – цитує Петрова видання Суспільне. 

Сергій додав, що його донька разом із синами переїхала до родичів у місто Антак’я провінції Хатай кілька місяців тому. 

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Він розповів, що чоловік Юлії – військовослужбовець. Він лікувався від поранення у Запоріжжі, після чого хотів поїхати у Туреччину, аби допомогти шукати дружину та дітей. 

Нагадаємо, внаслідок землетрусів у Сирії та Туреччині загинуло більш ніж 36 тисяч людей. 

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Джерело: Суспільне
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