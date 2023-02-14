Февраль, 14 в 21:44

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) возглавила судья Вера Михайленко.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на решение собрания судей, принятое 14 февраля.

— Предыдущие несколько попыток были неудачными, и вот ВАКС наконец-то получил полноценную главу суда, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич.

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После этого и до сегодняшнего дня полномочия председателя выполнял Олег Павлишин, который имеет самый большой судейский стаж.

— 18 мая 2022 года председателем Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую, — напомнили в ЦПК.

Напомним, в сентябре 2021 года бывшая руководительница Антикоррупционного суда Танасевич отчиталась о работе ВАКС за два года. За это время судом были вынесены приговоры, в частности, трем нардепам, двум депутатам местных советов и приговоры о лишении для 27 коррупционеров.

Фото: ЦПК