Глава ВАКС отчиталась о работе за два года: сколько коррупционеров попали в тюрьмы

За два года работы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговоры трем народным депутатам, двум депутатам местных советов, реальное наказание в виде лишения свободы получили 27 коррупционеров.

Об этом заявила глава ВАКС Елена Танасевич в интервью агентству Интерфакс-Украина.

— В настоящее время вынесено 45 приговоров, из которых семь – оправдательные, 38, обвинительные, и еще один в части предъявленного обвинения является оправдательным, а в другой части – обвинительным, — рассказала она.

Танасевич отметила, что среди обвинительных приговоров 14 вынесены на основании соглашений о признании вины.

— Реальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до девяти лет назначено 27 лицам. Сейчас на рассмотрении первой инстанции ВАКС находится 184 уголовных производств по обвинению 440 лиц, — сказала глава ВАКС.

При этом она уточнила, что за два года работы ВАКС вынесены обвинительные приговоры в отношении трех народных депутатов и двух депутатов местных советов, а приговоры в отношении бывших и нынешних министров не выносили.

Он также сказала, что ожидания украинцев от деятельности суда – это количество приговоров.

— Но я не устаю повторять, что правосудие “на быструю руку” без тщательного исследования и анализа доказательств очевидно не в интересах гражданского общества. Мы стремимся не к громким овациям, а достичь цели уголовного производства: чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины, а каждый невиновный не был осужден, — заявила глава суда.

По ее словам специфика работы суда позволяет увидеть реальные результаты лишь в долгосрочной перспективе.

Фото: Елена Танасевич