Сейчас приоритет – победа в войне, а не членство Украины в НАТО – Столтенберг

Февраль, 15 в 15:43

Позиция НАТО по отношению к Украине не изменилась, на данный момент главный приоритет – не членство в союзе, а помощь Киеву с тем, чтобы он победил в масштабной войне с Москвой. Такое заявление в среду, 15 февраля, сделал на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Что касается Украины, то позиция НАТО не изменилась. Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас она сосредоточена на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне. Потому что единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное государство, – сообщил Столтенберг.

Он добавил, что союзники сосредоточены на том, чтобы Украина получала оружие и боеприпасы, необходимые для вытеснения российских захватчиков.

– Мы также работаем над более долгосрочным партнерством, чтобы помочь Украине перейти из советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить взаимосовместимость, провести реформу безопасности и обороны. И это приблизит Украину к Альянсу, – отметил генсек.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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