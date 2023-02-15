Наразі пріоритет – перемога у війні, а не членство України в НАТО – Столтенберг

Лютий, 15 в 15:43

Позиція НАТО щодо України не змінилась, нині головний пріоритет – не членство в союзі, а допомога Києву з тим, щоб він переміг у масштабній війні з Москвою. Таку заяву у середу, 15 лютого, зробив на пресконференції у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Що стосується України, позиція НАТО не змінилась. Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції й подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава, – повідомив Столтенберг.

Він додав, що союзники наразі зосереджені на тому, щоб Україна отримувала зброю та боєприпаси, необхідні для витіснення російських загарбників.

– Ми також працюємо над більш довгостроковим партнерством, щоб допомоги Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони. І це наблизить Україну до Альянсу, – зазначив генсек.

Президент Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

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Раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що під час саміту НАТО в липні у Вільнюсі знайдуть нові формулювання щодо членства України.