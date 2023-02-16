Прогнозований весняний наступ з боку РФ вже почався – Зеленський

Лютий, 16 в 21:29

Президент України Володимир Зеленський сказав, що прогнозований весняний наступ уже розпочався.

– Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків, – заявив він в інтерв’ю ВВС.

Однак глава держави вважає, що українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу Росії доти, доки не зможуть розпочати контрнаступ. Зеленський повторив свої заклики до збільшення військової допомоги з боку Заходу.

– Звісно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія, – сказав Зеленський ВВС.

Президент також відповів на погрозу президента Білорусі Олександра Лукашенка вести війну разом із Росією з його території, якщо хоча б один український солдат перейде кордон.

Зараз дивляться

– Я сподіваюся, що (Білорусь, – Ред.) не приєднається (до війни, – Ред.). Якщо це станеться, ми битимемося і виживемо, – каже Зеленський.

За його словами, дозволити РФ знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б “величезною помилкою”.