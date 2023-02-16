Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Прогнозований весняний наступ з боку РФ вже почався – Зеленський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
зсу
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що прогнозований весняний наступ уже розпочався.

– Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків, – заявив він в інтерв’ю ВВС.

Однак глава держави вважає, що українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу Росії доти, доки не зможуть розпочати контрнаступ. Зеленський повторив свої заклики до збільшення військової допомоги з боку Заходу.

– Звісно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія, – сказав Зеленський ВВС.

Читайте
Зеленський відкинув поступки будь-якої території у рамках можливої мирної угоди з РФ

Президент також відповів на погрозу президента Білорусі Олександра Лукашенка вести війну разом із Росією з його території, якщо хоча б один український солдат перейде кордон.

Зараз дивляться

– Я сподіваюся, що (Білорусь, – Ред.) не приєднається (до війни, – Ред.). Якщо це станеться, ми битимемося і виживемо, – каже Зеленський.

За його словами, дозволити РФ знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б “величезною помилкою”.

Джерело: BBC
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка